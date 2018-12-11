Татар-информ

11 декабря 2018, 22:10

Общество

В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

Общество

В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

В Елабужском институте КФУ прошел Форум учителей технологии РТ.

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии РТ. Об этом сегодня объявили на форуме учителей технологии Татарстана, который прошел на базе Елабужского института КФУ. На конференцию приехали 250 учителей.

Участники форума вместе с приглашенными экспертами обсудили особенности педагогического сопровождения в технологическом образовании школьников. Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Казанского открытого Университета талантов.

«Сегодня в школах Татарстана работают свыше 2 тыс. учителей технологии, лучшие из них сегодня здесь. Главным показателем вашего творчества и работы являются результаты предметных олимпиад. Сегодня перед вами стоит задача объединиться и создать ассоциацию учителей Татарстана», — приветствовала педагогов ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Министерства образования и науки РТ Марина Алексеева.

Ассоциация будет базироваться на базе Елабужского института КФУ, который является одной из кузниц по подготовке педагогов, в том числе учителей технологии. 

«Преподаватели вуза составили предметно-методическую комиссию, возглавили жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Мы активно внедряем в образовательный процесс лучшие мировые практики, в том числе стандарты WorldSkills и компетенции будущего в подготовку учителей технологии. В 2019 году в Елабужском институте стартует подготовка магистров по профилю „Инженерная педагогика“», — обратилась к участникам форума Елена Мерзон.

В роли экспертов форума выступили учителя, активно занимающиеся подготовкой школьников к участию в олимпиадах, конкурсах, всероссийских и республиканских конференциях, сообщают в пресс-службе Елабужского института КФУ.

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