Матвиенко: Успех Татарстана – в созидательном труде жителей и эффективном государственном управлении

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала залогом успеха Татарстана «созидательный труд каждого жителя республики и эффективное государственное управление. Об этом глава верхней палаты российского парламента заявила на пленарном заседании Совфеда в рамках «Часа субъекта».

«Татарстан – один из самых успешно развивающихся регионов России. Вам есть, чем гордиться. И в первую очередь вашими достижениями. Есть разное отношение: кто-то с ревностью смотрит, как развивается Татарстан, кто-то считает, что вам манна с неба сыпется. Но большинство приезжает к вам учиться. И каждый, наверное, думает: в чем залог такого успешного развития республики? Много составляющих и факторов этого успеха. Но я бы выделила два: созидательный труд каждого жителя республики и эффективное государственное управление», – сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что заложил основу эффективного государственного управления первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. «После этого Рустамом Миннихановым была обеспечена преемственность в развитии республики. Это тоже очень важно», – заметила Председатель Совета Федерации.

«Вы очень мудрый Президент, который сумел сохранить преемственность, сформировать молодую профессиональную команду и не только продолжить все то хорошее, доброе, но и дать новый, мощный рывок развитию», – обратилась она к Рустаму Минниханову.

По словам Матвиенко, Татарстан – один из немногих регионов, где видно стремление в полной мере выполнить послание Президента России Федеральному Собранию, «майские указы», в которых сделан акцент на развитии. «В первую очередь в научно-технологическом, инновационном развитии, качественном улучшении жизни людей. И в вашей Стратегии-2030 это отчетливо прослеживается. Причем, это просчитанный и выверенный документ», – заявила она.

Спикер верхней палаты парламента заверила, что передовой опыт республики, новации и интересные подходы будут представлены другим регионам. «Новаторский стиль, в том числе, является одним из залогов вашего успеха», – убеждена она.

Перед заседанием Матвиенко осмотрела выставку, на которой был презентован экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана. «Ее можно назвать “футуристической” в каком-то смысле, потому что когда все это видишь, такое ощущение, что будущее, по крайне мере в Татарстане, уже наступило», – заключила она.

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