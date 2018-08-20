Татар-информ

11 декабря 2018, 19:20

Политика

Фарид Мухаметшин в Совете Федерации назвал формулу успеха Татарстана

Рекомендуем

Политика

Фарид Мухаметшин в Совете Федерации назвал формулу успеха Татарстана

Фото: архив/Султан Исхаков

Председатель Госсовета РТ выступил на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал формулу успеха республики: авторитетный Президент – сильный парламент – эффективное Правительство. Об этом глава парламента РТ заявил в своем выступлении на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта».

«В Татарстане мы неуклонно придерживаемся триединой формулы “авторитетный Президент – сильный Парламент – эффективное Правительство”. Выверенный баланс и конструктивное взаимодействие всех ветвей, уровней и органов власти на основе этого принципа выступают твердым стержнем и залогом наших успехов», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Он отметил, что законодатели республики оказывают необходимую парламентскую поддержку инициативам Президента Татарстана, которые направлены на структурные преобразования экономики, повышение уровня и качества жизни населения.

В качестве примера Мухаметшин привел Стратегию-2030. «Созданная по итогам широкоформатных парламентских, общественных, научных и профессиональных дискуссий, Стратегия определяет видение нашего будущего как глобально конкурентоспособной республики. Определяет магистральные направления действий по реализации намеченного», – подчеркнул он.

По словам главы парламента, одним из важных условий реализации Стратегии-2030 стал международный контекст. «В условиях “закрутки санкционной спирали” в межгосударственных отношениях новые возможности видим в реализации регионального измерения внешних связей. Татарстан решает эти вопросы через расширение сотрудничества по всем направлениям. Прежде всего, торгово-экономическое, межпарламентское, гуманитарное. Как и прежде, рассчитываем на поддержку федерального центра в этом направлении», – заметил он.

Главный вывод, который следует из накопленного республикой опыта, – необходимость дальнейшего развития федеративной составляющей при формировании нормативно-правовой базы, в том числе через взаимодействие региональных Заксобраний и палат Федерального Собрания РФ, добавил Мухаметшин.

«Убеждены, регулирование всех сфер общественной жизни только через федеральные законы в такой стране как Россия – неоправданно и, наверное, сложно, – заявил он. – Представляется, что системная деволюция однозначно укрепила бы российский парламентаризм “снизу” вплоть до муниципального уровня».

Он подчеркнул, что в республике некоторые шаги в этом направлении сделаны. Например, внедрение системы самообложения, инициированный Госсоветом РТ проект «Пишем законы вместе!». В этих проектах активно участвуют татарстанцы.

На Днях РТ в Совфеде Фарид Мухаметшин был удостоен благодарности Председателя Совета Федерации за «большой вклад в развитие парламентаризма в России, совершенствование законодательства Татарстана и активную общественно-политическую деятельность». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Матвиенко: Успех Татарстана – в созидательном труде жителей и эффективном государственном управлении
Новости дня
20:25
В 19 школ Мордовии поступили новые учебники по татарскому языку и литературе

Учебники Министерству образования Республики Мордовия передал председатель республиканской национально-культурной автономии татар Рафиль Аширов.

20:08
Сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги проведут звездную встречу в Нижнекамске

Болельщики гадают, в чью пользу на этот раз изменится счет в звездном противостоянии.

20:01
Жителей Елабуги больше не будет беспокоить шум от работы теплоэлектростанции

На предприятии завершились работы по установке и испытаниям шумовых фильтров.

19:50
Госкомитет РТ по туризму о туроператоре «Жемчужная река»: Надеемся, дело не дойдет до суда

Туристы, которые потерпели убытки из-за задолжавшего туроператора, могут обратиться в туристические компании за компенсацией.

19:44
Матвиенко: Успех Татарстана – в созидательном труде жителей и эффективном государственном управлении

Основу эффективного государственного управления заложил первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, отметила Председатель Совета Федерации.

19:40
Челнинская ТОСЭР в ближайшие два месяца пополнится 13 новыми резидентами

Бизнес-планы всех претендентов на место в челнинской ТОСЭР уже получили экспертную оценку на местном уровне.

19:28
Нижнекамскую библиотеку для слепых признали лучшей в Татарстане

Пункт выдачи литературы оборудован тифлокомпьютером, приобретенным в 2009 году на средства, выделенные градообразующими предприятиями.

19:20
Фарид Мухаметшин в Совете Федерации назвал формулу успеха Татарстана

Председатель Госсовета РТ выступил на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

19:10
Атнинский район занял первое место в рейтинге районов по молочному животноводству

В Атнинском районе Татарстана за последние 10 лет валовой надой молока вырос более чем в два раза.

19:01
В Казани врача осудили на два года за смерть пациента

Осужденный неверно поставил диагноз и вколол пациенту противопоказанный ему ледокаин.

19:00
На приеме в честь юбилея Конституции РФ Минниханов поблагодарил всех, кто служит интересам Родины

Для субъектов РФ важны те положения Конституции, которые закладывают основы федерализма, определяют их статус и полномочия, отметил Президент РТ.

18:51
Застрявшие в Хайнане туристы из Казани жили в пяти отелях за счет задолжавшего туроператора

Благодаря поручению Президента Татарстана туристы, которые не могли вылететь с китайского острова, получали горячее питание не только на завтраках.

18:50
Ак Барс Банк дарит детям билеты на шоу Blue Man Group в честь своего 25-летия

Банк выкупил 2,5 тыс. билетов на выступление «блюменов» 13 декабря для детей-сирот, инвалидов и детей без попечения родителей.

18:45
Наталия Фишман предложила забрать Сочи у армян и отдать татарам

Своим мнением о состоянии южных земель России Помощник Президента Татарстана поделилась в интервью журналисту и блогеру Илье Варламову.

18:31
Житель Рыбно-Слободского района осужден за долг по алиментам в 300 тысяч рублей

Алиментщика приговорили к шести месяцам исправительных работ.

18:24
В Набережных Челнах компания «Хайер» намерена каждые полтора года вводить по одному заводу

Китайский резидент челнинской ТОСЭР является не только мировым лидером по производству бытовой техники, но и создателем собственной бизнес-модели.

18:13
Валентина Матвиенко вручила Президенту РТ награду за развитие парламентаризма

Глава Совета Федерации назвала Татарстан одним из самых успешных регионов в России.

18:05
Симфонический оркестр Татарстана представит «Спящую царевну» в Казани

Музыкально-драматическая история с элементами анимации была создана по мотивам «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина.

18:01
Наиль Магдеев: 50-летие КАМАЗа должно стать отправной точкой для нового витка развития Автограда

К юбилею автогиганта предлагается модернизация аэропорта «Бегишево», строительство ливневых сетей, обновление трамвайного парка.

17:50
Застрявшая в Китае туристка прилетела в Казань на кресле-каталке

После первичного осмотра медикам будет понятно, необходима пожилой пенсионерке госпитализация или нет.

17:44
Бизнес-омбудсмен считает, что система налогообложения самозанятых будет неэффективной для регионов
17:41
В Татарстане за 2018 год на 10% снизилась подростковая преступность

Снизилось число преступлений, совершенных подростками в ночное время.

17:25
В Черемшанском районе откроется универсальный спортивный зал за 109 млн рублей

Средства на строительство спортивного зала свыше 109 млн рублей были выделены из республиканского бюджета.

17:13
Лжеброкера из Казани будут судить за мошенничество на почти миллиард рублей

36-летний казанец присылал своим клиентам поддельные отчеты о прибыли с их инвестиций.

17:13
В Казань прибыли застрявшие в Хайнане туристы

В Международном аэропорту «Казань» приземлился самолет «ИрАэро» с 373 туристами на борту.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×