Фарид Мухаметшин в Совете Федерации назвал формулу успеха Татарстана

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал формулу успеха республики: авторитетный Президент – сильный парламент – эффективное Правительство. Об этом глава парламента РТ заявил в своем выступлении на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта».

«В Татарстане мы неуклонно придерживаемся триединой формулы “авторитетный Президент – сильный Парламент – эффективное Правительство”. Выверенный баланс и конструктивное взаимодействие всех ветвей, уровней и органов власти на основе этого принципа выступают твердым стержнем и залогом наших успехов», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Он отметил, что законодатели республики оказывают необходимую парламентскую поддержку инициативам Президента Татарстана, которые направлены на структурные преобразования экономики, повышение уровня и качества жизни населения.

В качестве примера Мухаметшин привел Стратегию-2030. «Созданная по итогам широкоформатных парламентских, общественных, научных и профессиональных дискуссий, Стратегия определяет видение нашего будущего как глобально конкурентоспособной республики. Определяет магистральные направления действий по реализации намеченного», – подчеркнул он.

По словам главы парламента, одним из важных условий реализации Стратегии-2030 стал международный контекст. «В условиях “закрутки санкционной спирали” в межгосударственных отношениях новые возможности видим в реализации регионального измерения внешних связей. Татарстан решает эти вопросы через расширение сотрудничества по всем направлениям. Прежде всего, торгово-экономическое, межпарламентское, гуманитарное. Как и прежде, рассчитываем на поддержку федерального центра в этом направлении», – заметил он.

Главный вывод, который следует из накопленного республикой опыта, – необходимость дальнейшего развития федеративной составляющей при формировании нормативно-правовой базы, в том числе через взаимодействие региональных Заксобраний и палат Федерального Собрания РФ, добавил Мухаметшин.

«Убеждены, регулирование всех сфер общественной жизни только через федеральные законы в такой стране как Россия – неоправданно и, наверное, сложно, – заявил он. – Представляется, что системная деволюция однозначно укрепила бы российский парламентаризм “снизу” вплоть до муниципального уровня».

Он подчеркнул, что в республике некоторые шаги в этом направлении сделаны. Например, внедрение системы самообложения, инициированный Госсоветом РТ проект «Пишем законы вместе!». В этих проектах активно участвуют татарстанцы.

На Днях РТ в Совфеде Фарид Мухаметшин был удостоен благодарности Председателя Совета Федерации за «большой вклад в развитие парламентаризма в России, совершенствование законодательства Татарстана и активную общественно-политическую деятельность».

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