Татар-информ

11 декабря 2018, 18:51

Общество

Застрявшие в Хайнане туристы из Казани жили в пяти отелях за счет задолжавшего туроператора

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Общество

Застрявшие в Хайнане туристы из Казани жили в пяти отелях за счет задолжавшего туроператора

Фото: архив/Абдулл Фархан

Благодаря поручению Президента Татарстана туристы, которые не могли вылететь с китайского острова, получали горячее питание не только на завтраках.

(Лаишевский район, 11 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Застрявшие в Хайнане туристы из Казани жили в пяти отелях за счет задолжавшего туроператора — «Жемчужной реки». Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов.

«373 человека, которые сегодня прибудут, были размещены в пяти отелях за счет туроператора „Жемчужная река“. Первоначально им было предоставлено питание на базе завтраков. Но в дальнейшем по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Госкомитет по туризму совместно с торгово-экономическим представительством Татарстана в Китае провел работу с туроператором, и туристы начали получать горячее питание и в остальное время», — сказал Абдрашитов.

Туристы были размещены в гостиницах категории 3, 4 и даже 5 звезд, заметил замглавы комитета. Известно, что среди туристов были не только татарстанцы, но и жители других регионов Приволжского федерального округа.

«Мы попали в приключение, но оно хорошо закончилось. Я вместо двух недель отдыхала три недели — на что жаловаться?» — поделилась с ИА «Татар-информ» туристка Екатерина. 

Авиакомпания «ИрАэро» прекратила полеты между Россией и Хайнанем из-за задолженности туроператора «Жемчужная река», в результате чего российские туристы из Казани, Кемерово, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска не смогли вылететь из Китая в срок. 

Что касается туроператора, представитель Госкомитета республики по туризму подчеркнул, что нет оснований не доверять «Жемчужной реке».

«Говорить сегодня о том, что данному туроператору не стоит доверять, я думаю, нельзя. Дело в том, что туроператор был внесен в федеральный реестр туроператоров. У него были надлежащие финансовые гарантии», — сказал Артур Абдрашитов.

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