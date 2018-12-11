На приеме в честь юбилея Конституции РФ Минниханов поблагодарил всех, кто служит интересам Родины

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле прошел торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю 25-летия Конституции РФ, сообщает пресс-служба главы республики.

«Принятие Конституции Российской Федерации способствовало стабилизации бурного общественного развития страны. Конституция заложила правовые основы экономической и политической системы, провозгласила основополагающие права и свободы граждан, вобрала в себя самое лучшее из мирового опыта», — отметил Рустам Минниханов в своем выступлении.

Для субъектов РФ особенно важны те положения, которые закладывают основы федерализма, определяют их статус и полномочия, добавил он.

«Опираясь на предоставленные законом широкие права, Татарстан добился заметных успехов в развитии экономики и социальной сферы, сохранения культуры всех народов, межнационального и межконфессионального согласия, развития институтов гражданского общества.

Все это делает республику привлекательной для проживания и работы, для туризма и инвестиций», — отметил Президент РТ.

«Мы дорожим добрососедскими отношениями со всеми регионами нашей страны, республика признательна нашему национальному лидеру — Президенту России Владимиру Путину — за всемерную поддержку наших инициатив и проектов», — заключил Рустам Минниханов.

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