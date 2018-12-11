Челнинская ТОСЭР в ближайшие два месяца пополнится 13 новыми резидентами

(Набережные Челны, 11 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская ТОСЭР пополнится 13 новыми резидентами в ближайшие два месяца, об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев на осмотре строительной площадки строящегося китайского промпарка.

Бизнес-планы всех претендентов на место в челнинской ТОСЭР уже получили экспертную оценку на местном уровне. Им была оказана широкомасштабная помощь при подготовке документации для подачи заявок. По словам Тимергалиева, очень высока вероятность того, что обращения потенциальных резидентов будут одобрены в ближайшее время. Однако из-за близости новогодних каникул некоторая часть заявок будет рассмотрена в наступающем году.

Тимергалиев назвал имя только одного претендента на место в ТОСЭР. Первоочередником, по его словам, является проект «РУСАК» челнинской ГК «КОМ».

«Надеемся, что к 2022 — 2024 году предприятие выйдет на мощность 144 вездехода в год. Техника обещает стать востребованной. Она уже получила положительные рекомендации в Министерстве обороны и МЧС РФ», — заявил чиновник.

Имена других возможных резидентов челнинской территории опережающего развития Тимергалиев не назвал, объяснив свою сдержанность острой конкуренцией между существующими ТОСЭРами.

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