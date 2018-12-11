Татар-информ

11 декабря 2018, 19:10

Сельское хозяйство

Атнинский район занял первое место в рейтинге районов по молочному животноводству

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Сельское хозяйство

Атнинский район занял первое место в рейтинге районов по молочному животноводству

Фото: архив/Александр Эшкинин

В Атнинском районе Татарстана за последние 10 лет валовой надой молока вырос более чем в два раза.

(Арск, 11 декабря, «Татар-информ»). Атнинский район занимает первое место в рейтинге районов республики по молочному животноводству. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов на зональном семинаре-совещании в Арске. 

Провел зональный семинар-совещание по теме «Резервы повышения эффективности производства в сельском хозяйстве» заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Замминистра назвал лучшие районы, которые добились высоких показателей в отрасли молочного животноводства. По трем основным показателям — производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, среднесуточный привес КРС и надой на одну корову — первое место занимает Атнинский район, на втором месте Кукморский, на третьем — Сабинский. В пятерке передовых районов также Балтасинский и Мамадышский районы, которые занимают четвертую и пятую строчки рейтинга соответственно.

«Лидер — Атнинский район, никому не уступает свое первое место уже 6 лет», — подчеркнул Хазипов. По его словам, «район за последние 10 лет за счет современных технологий увеличил показатели более чем в два раза, и в текущем сложном году обеспечивает рост на 9%».

По прогнозам, в Атнинском районе в этом году будет произведено 71,2 тыс. тонн молока. Сегодня здесь надаивают 190 тонн молока в сутки. «При благоприятных природно-климатических и финансовых условиях в 2019 году атнинцам под силу все 230 тонн суточного молока», — отметил замминистра.

В Кукморском районе объем производства молока за 3 года увеличился на 30%. Кукморцы — лидеры в России по производству этой продукции среди муниципальных районов, в текущем году впервые в истории Татарстана достигли валового суточного надоя молока в 250 тонн. Цель животноводов района — обеспечить валовой среднесуточный надой на уровне 300 тонн. По прогнозам, в районе в этом году будет произведено 88,5 тыс. тонн молока.

Занимающий третью строчку рейтинга по молочному животноводству Сабинский район с 2006 года увеличил объемы производства молока в 2,3 раза, отметил Хазипов. В районе валовой надой за 11 месяцев этого года превышает аналогичный показатель прошлого года на 7%, при этом дойное поголовье увеличилось на 900 коров. Прогнозируемый объем производства молока за этот год — 58 тыс. тонн. «В районе на днях в пуско-наладочном режиме начал функционировать шестой по счету роботизированный комплекс на 210 голов дойного стада с новой для нас Монбельярдской породой, продуктивность этих коров 8 тыс. кг молока в год с жирностью до 5%», — сообщил Хазипов.

По мнению замминистра, высоких производственных показателей указанные районы добились во многом благодаря активному использованию резервов повышения эффективности молочного животноводства. Это, в частности, реализация в отрасли высокотехнологичных проектов, строительство и ввод новых современных молочных комплексов с высокопродуктивным поголовьем коров, организация правильного сбалансированного кормления животных. 

Как сообщил Хазипов, за 11 месяцев этого года сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства республики произвели 356 тыс. тонн мяса и 1 млн 193 тыс. тонн молока, что составляет к аналогичным показателям прошлого года соответственно 103% и 102%. В Татарстане за январь — ноябрь текущего года средний надой на одну корову составил 5110 кг, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 98 кг.

Участниками зонального семинара-совещания в Арске стали представители 11 районов — на мероприятие были приглашены главы Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского муниципальных районов, начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители крупных сельхозформирований, компаний-инвесторов района.

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