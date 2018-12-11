В Казани врача осудили на два года за смерть пациента

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор врачу, которого признали виновным в смерти пациента. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

29-летнего врача-колопроктолога Халиля Зиятдинова осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы. Также осужденный не сможет занимать должность врача еще два года.

В течение срока ограничения он не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Высокогорского района, в котором живет. Кроме того, каждые два месяца он должен будет отмечаться в уголовной инспекции, сообщили в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.

Следствие установило, что в апреле прошлого года Зиятдинов неверно поставил диагноз своему 44-летнему пациенту и назначил ему операцию под местной анестезией с введением ледокаина. Во время операции мужчине стало плохо, врач попытался помочь ему, но его действия оказались бесполезными – пациент умер прямо на операционном столе.

Позже выяснилось, что погибший страдал ишемической болезнью сердца и ледокаин для него был противопоказан.

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