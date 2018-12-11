В Нижнекамске триумфально завершился республиканский тур Академии Спивакова

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Трехдневная программа Академии фонда Владимира Спивакова завершилась в Нижнекамске. В рамках благотворительной программы более тысячи талантливых детей из 14 регионов Татарстана обучились у именитых московских педагогов, команда профессионалов дала мастер-классы по вокалу, фортепиано, скрипке, саксофону, баяну, домре, народным танцам и ИЗО, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Среди приглашенных педагогов татарстанских детей обучали лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства Михаил Хохлов, декан оркестрового факультета Московской государственной консерватории им. Чайковского Владимир Иванов и другие.





А финальный концерт Академии Спивакова открыл камерный оркестр из Нижнекамска. Звуки струнно-смычковых инструментов, отчетливый бой барабана, фортепиано, жест дирижера и мотивы известных классических произведений – все это вызвало в зрителях всплеск положительных эмоций: зал провожал артистов бурными аплодисментами.





Свое мастерство продемонстрировали и гости Нижнекамска. Педагоги мастер-классов удивляли зрителей творческими решениями, например, Мария Бекетова и Иван Рудин исполнили произведение Паганини на домре и рояле. Это заставило зрителей взглянуть на данную композицию под другим углом. Впечатлила своим выступлением и Виктория Зяблицкая. После исполнения арии Лауретты из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини зал попросил ее исполнить еще что-нибудь на бис. Показательное выступление педагогов фонда Спивакова отбросило все сомнения зрителей – они действительно оказались мастерами своего дела.

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