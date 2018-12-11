Татар-информ

11 декабря 2018, 18:24

Экономика и финансы

В Набережных Челнах компания «Хайер» намерена каждые полтора года вводить по одному заводу

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Экономика и финансы

В Набережных Челнах компания «Хайер» намерена каждые полтора года вводить по одному заводу

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Китайский резидент челнинской ТОСЭР является не только мировым лидером по производству бытовой техники, но и создателем собственной бизнес-модели.

(Набережные Челны, 11 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах компания «Хайер» намерена каждые полтора года вводить по одному заводу, об этом сообщил заметитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев на строительной площадке китайского завода стиральных машин.

Как рассказал представитель исполкома, согласно стратегии развития компании «Хайер», в период до 2025 — 2027 годов в Челнах появятся четыре завода. Кроме уже строящегося предприятия по производству стиральных машин в новом промышленном парке обоснуются заводы по изготовлению телевизоров и другой сложной бытовой техники, в том числе морозильных камер и бойлеров. Суммарно китайцы намерены вложить в заводы 3 млрд рублей и создать тысячу рабочих мест.

«„Хайер“ является не только мировым лидером по производству бытовой техники. Он также известен как создатель своей бизнес-модели. При внедрении третьего и четвертого заводов в Челнах представители „Хайер“ намерены внедрять здесь собственные платформы, которые уже успешно апробированы не только в Китае, но и в США. „Дженерал Электрик“ выкупил модель „Хайера“, что помогло американской компании повысить уровень продаж на 30%. Платформа подразумевает создание специальной сети поставщиков корпорации „Хайер“, в которую в нашем случае войдут и челнинские представители малого и среднего бизнеса», — сообщил Тимергалиев.

По его словам, у компании «Хайер» также есть платформа по поддержке стартап-проектов. Благодаря ей у челнинского начинающего бизнеса появится возможность предложить китайским партнерам свою идею. Если она будет принята, то ее поддержат и своими исследованиями, и производственными мощностями, и помощью при продвижении продукта на рынке.

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