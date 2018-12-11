Татар-информ

11 декабря 2018, 18:13

Политика

Валентина Матвиенко вручила Президенту РТ награду за развитие парламентаризма

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Политика

Валентина Матвиенко вручила Президенту РТ награду за развитие парламентаризма

Фото: tatarstan.ru

Глава Совета Федерации назвала Татарстан одним из самых успешных регионов в России.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила Президенту Татарстана Рустаму Минниханову высшую награду верхней палаты парламента России — Почетный знак СФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Награждение прошло в рамках заседания Совета Федерации, на котором была проведена презентация социально-экономического потенциала Республики Татарстан. В своем выступлении Матвиенко отметила, что Татарстан — один самых успешных регионов в России. «По многим направлениям Татарстан является регионом — лидером. В частности, это касается цифровизации социально-экономической сферы. Более 80 процентов жителей республики получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме — это один из лучших показателей в стране», — сказала Матвиенко.

Глава СФ ФС России добавила, что практически вся образовательная сфера в республике успешно переходит на цифровые «рельсы». К информационной системе «Электронное образование» подключены все школы и учреждения среднего профессионального образования. Созданы «Национальная электронная библиотека» и «Электронный детский сад».

«Успешно работает уникальный университет первого в России ИТ-города Иннополис, где у студентов имеется возможность самостоятельно вести собственные исследовательские проекты в области информационных технологий и робототехники», — отметила Матвиенко.

По ее словам, в регионе создана разветвленная инфраструктура поддержки инновационной деятельности. Одной из новых точек роста не только Татарстана, но и всей страны стал Камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам». Мощный импульс высокотехнологичному развитию региона придает и особая экономическая зона «Алабуга», которая входит в глобальный рейтинг лучших особых экономических зон мира, сказала глава СФ.

«В республике успешно работает одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Здесь производится почти половина российских тяжелых грузовых автомобилей, каждый третий военный корабль, а также стратегические бомбардировщики последнего поколения», — подчеркнула Валентина Матвиенко. При этом за счет применения высоких технологий республика является одним из лидеров в области эффективности нефтегазодобычи.

Одной из самых знаменитых «визитных карточек» республики и всей России является легендарная компания «КАМАЗ», которая в следующем году отметит свой полувековой юбилей, напомнила Председатель СФ.

«Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов. Недавно Агентство инвестиционного развития Татарстана было признано Организацией Объединенных Наций одним из лучших в мире», — заметила Валентина Матвиенко.

Кроме того, Валентина Матвиенко сообщила, что, несмотря на замедление в последние годы динамики инвестиций в основной капитал, их доля в валовом региональном продукте республики стабильно остается на уровне около 30%, что существенно превышает среднероссийский показатель.

Она также отметила, что Татарстан входит в число лидеров по уровню бюджетной обеспеченности и является регионом-донором, подчеркнув важность работы над снижением долговой нагрузки.

По словам Валентины Матвиенко, большое значение в республике уделяется сохранению традиций народной культуры, обычаев и ремесел. Так, старинный праздник Сабантуй имеет в Татарстане государственный статус. «Важно, что в этом многонациональном регионе сохраняется межнациональный, межрелигиозный мир и согласие. Это основное условие для стабильности», — подчеркнула глава Совета Федерации ФС РФ.

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