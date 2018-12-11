Симфонический оркестр Татарстана представит «Спящую царевну» в Казани

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). 12 декабря в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева Симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского представит новый арт-проект «Спящая царевна», сообщает пресс-служба ГСО РТ.

Музыкально-драматическая история с элементами анимации была создана по мотивам «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина и входит в мультикультурный цикл общенационального значения «Сказки Пушкина» (обладатель гранта Президента РФ). Автором проекта выступила профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, а режиссером-постановщиком актер театра «У Никитских ворот» Петр Татарицкий.

Для всей творческой команды это не первый совместный опыт проведения концертов по мотивам сказок: в прошлые годы в Казани были поставлены «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане». В этом году приглашенные солисты совместно с оркестром и Фольклорно-этнографическим ансамблем «Красная Горка» представят сюжет известной сказки в обрамлении произведений русской музыкальной классики.

На концерте прозвучат фрагменты из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, романсы «Спящая княжна» Александра Бородина и «Красавица» Николая Римского-Корсакова, симфонические миниатюры Анатолия Лядова «Баба-яга», «Кикимора» и «Волшебное озеро».

Сказочные персонажи будут оживать перед зрителями не только в звуках, но и в образах – художественное прочтение сказки и музыкальные произведения будут сопровождать песочные картины Артема Нерсеса, создаваемые в реальном времени, и мультипликация по графике Олега Чернова. Дирижер программы – Григорий Вевер.

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