Татарстанцы завоевали свыше 30 медалей на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольске на площадке Спортивного комплекса «Маяк» состоялся Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, на котором татарстанские спортсмены завоевали 31 медаль разного достоинства, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



Турнир был посвящен памяти олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Александра Павловича Курынова.



В турнире приняли участие более 130 участников из Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновска, Пензы, Республики Коми и Республики Татарстан, которые определили сильнейших в восьми весовых категориях (среди мужчин и женщин).





«Золото» среди женщин в разных весовых категориях завоевали Регина Мухаметшина, Алеся Голубина, Алия Тазетдинова, Анастасия Голубина, Гузель Хаметова, Алевтина Петрова, Виолетта Тонкина.



«Серебро» досталось Альбине Мухаметшиной, Александрии Салимзяновой, Екатерине Чикалевой, Елене Титовой.



«Бронзу» в копилку Татарстана принесли Лейсан Федченко, Елена Николаева, Екатерина Просвиркина, Анна Герасимова.





Среди мужчин сильнейшими стали Булат Гумаров, Никита Фадеев, Зулфат Гараев, Сергей Лисичкин.



Вторые места завоевали Айрат Мугтасимов, Ильнур Раупов, Адель Мадияров, Анатолий Сторожев, Владислав Лобанов, Салават Зайнуллин. «Бронза» у Элкана Гвазава, Михаила Васильева, Даниэля Кузьмичева, Григория Крутова, Владимира Сафронова, Ильяса Минибаева.

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