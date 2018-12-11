В Елабуге проложат дополнительные ветки водовода

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Решить проблему водоснабжения нижней части города Елабуги планируется за счет строительства дополнительных веток водоводов. Всего планируется проложить три таких трубопровода. Об этом сегодня на деловом вторнике сообщил начальник Департамента по водоснабжению и водоотведению АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"».

Работы запланированы на 2019 год, на что в предприятии намерены потратить свыше 10 млн рублей. Так, одну из веток планируется проложить от водозабора № 1 по улице Казанская. По словам Евгения Иванова, благодаря этим работам удастся увеличить напор воды, тем самым уйти от проблем с водоснабжением нижней части города, а также частного сектора.

Напомним, в сезон поливок жители исторической части города регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением.



Также в городе запланировано строительство еще одного водовода. Стоимость проекта составляет 81 млн рублей. Деньги планируется привлечь из республиканского бюджета.

На сегодняшний день объекты и сети местного Водоканала сильно изношены. Так, в прошлом году в городе было зафиксировано 244 порыва, в этом году уже произошла 291 коммунальная авария.

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