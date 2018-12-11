Татар-информ

11 декабря 2018, 18:01

Официальная хроника

Наиль Магдеев: 50-летие КАМАЗа должно стать отправной точкой для нового витка развития Автограда

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Официальная хроника

Наиль Магдеев: 50-летие КАМАЗа должно стать отправной точкой для нового витка развития Автограда

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

К юбилею автогиганта предлагается модернизация аэропорта «Бегишево», строительство ливневых сетей, обновление трамвайного парка.

(Набережные Челны, 11 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал программу преобразования Автограда в рамках подготовки к 50-летию КАМАЗа, обсуждение которой было вынесено на расширенное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике. По словам главы города, 50-летие КАМАЗа должно стать отправной точкой для нового витка развития Челнов.

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на расширенном заседании Комитета Совета Федерации рассказал о том, что в 2019 году к юбилею ПАО «КАМАЗ» руководство республики предлагает начать реализацию крупных для Автограда инфраструктурных проектов. В этом списке — модернизация аэропорта «Бегишево», строительство сетей ливневой канализации, реконструкция газопровода «Можга — Елабуга», строительство моста через реку Кама («Алабег»), новых дорог, двух транспортных развязок, пешеходного перехода, реабилитация Мелекесского залива.

Также планируется построить восемь детских садов, три школы, детский центр дополнительного образования, крытый тренировочный каток, Дворец единоборств и ледовую арену, онкологический центр с лучевой терапией, провести капитальный ремонт корпуса родильного стационара и инфекционной больницы. Поскольку проекты капиталоемкие, требуется поддержка федерального центра.

Журналисты спросили у челнинского градоначальника Наиля Магдеева, какие из перечисленных проектов, на его взгляд, являются приоритетными.

«Мы вместе с руководством республики и при непосредственном участии Президента РТ Рустама Минниханова готовили все эти проекты. Но я не стал бы сейчас говорить о том, какие из наших заявок имеют право на осуществление в первую очередь. Производственная инфраструктура Челнов была отстроена еще в советские времена. Это было мощное вложение государства. Этот трент мы продолжаем развивать. Скоро КАМАЗ представит завод каркасных кабин, расширяется список резидентов ТОСЭР. Для привлечения и удержания высоквалифицированных специалистов город должен принимать соотвествующие меры. Но мы пока ощущаем нехватку социально-культурных объектов. Например, наши спортивные объекты либо переполнены, либо находятся в ветхом состоянии. Фактор времени, увы, никто не отменял. Поэтому мы обратились к руководству Российской Федерации с просьбой о финансировании социальной „перезагрузки“ Челнов. Нам очень нужен технический университет, не менее важно для нашего региона строительство высокотехнологического онкоцентра. Нельзя сказать, что Челны недостойны получить и полноценный театр. Все важно. А что конкретно войдет в окончательный вариант программы — будет видно», — сказал Наиль Магдеев.

По его словам, 50-летие КАМАЗа должно стать мощным толчком для нового развития города и региона.

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