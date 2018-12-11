В 19 школ Мордовии поступили новые учебники по татарскому языку и литературе

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В 19 школах Республики Мордовия с изучением татарского языка школьники будут учиться по новым учебникам татарского языка и литературы, сообщает stolica-s.ru.



Учебники Министерству образования Республики Мордовия передал председатель республиканской национально-культурной автономии татар «Якташлар» Рафиль Аширов.



Комплекты книг поступили из Татарстана в рамках программы сотрудничества региональных правительств.



Аширов отметил, что в Мордовии реализуется комплекс мер для сохранения национальной культуры и языков народов, проживающих на территории республики. По его мнению, очень важно приобщать молодежь к наследию предков, говорить на языке отцов.



«Татары Мордовии не теряют связи с истоками своих национальных традиций и обычаев», — подчеркнул Аширов.

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