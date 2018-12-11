(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Лжеброкера из Казани будут судить за мошенничество на почти миллиард рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с 2012 по 2016 мужчина, действуя от организации «Фэмели Эйс», брал с клиентов деньги якобы для операций на рынке ценных бумаг.

Злоумышленник регистрировал в Сети на имена инвесторов брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, после чего выдавал им почтовый ящик, на который присылал липовые финансовые отчеты о прибыли.

В действительности операций по брокерским счетам мужчина никаких не проводил. Деньги своих клиентов он присваивал, часть средств переводил в кредитные организации, базирующиеся на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

Жертвами афериста стали 24 человека, причиненный им ущерб предварительно оценили в 700 миллионов рублей. Кроме того, один из клиентов лишился двух домов.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» передано на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

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