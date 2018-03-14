Наталия Фишман предложила забрать Сочи у армян и отдать татарам

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман предложила отдать южные земли России татарам, чтобы они благоустроили их. Об этом она сказала в интервью журналисту и блогеру Илье Варламову на его передаче в YouTube «Лучшие в своем деле».

На вопрос Варламова, хотела бы она жить на юге России, Наталия ответила отрицательно, потому что, по ее мнению, это неблагоустроенные земли.

«Такая бесхозяйственность и наплевательское отношение к своей земле. Я ехала от аэропорта до Новороссийска и плакала, потому что видела природу, которая переплюнет Италию, Францию и видела, в каком все состоянии. Я ехала и думала: отдайте эту землю татарам, они бы сделали с ней что-то хорошее», — поделилась Фишман.

«То есть Сочи забрать у армян и отдать татарам?» — предложил Варламов. «Я думаю, что было бы недурно», — согласилась Наталья.

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