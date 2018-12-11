Бизнес-омбудсмен считает, что система налогообложения самозанятых будет неэффективной для регионов

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что система налогообложения, которая вступит в силу с начала нового года, не будет эффективно функционировать в регионах страны, сообщает ТАСС.

По словам бизнес-омбудсмена, эта система ориентирована на крупные города.

«Закона про 4% и 6% и специальное приложение на телефоне, на которое надо заносить все свои транзакции, через которые осуществляется коммерческая деятельность самозанятого, недостаточно, потому что он хорош там, где уже работают всякие агрегаторы», — выразил свое мнение Титов.

Тем не менее он считает правильными любые инициативы по легализации деятельности самозанятых и поддерживает введение дополнительного режима налогообложения, похожего на патентный режим для ИП. Он объяснил механизм действия предлагаемого режима.

«Это будет отдельный специальный документ, по которому ты платишь определенную сумму — мы считаем, до 20 тысяч рублей в год, — и по 46 видам деятельности ты имеешь право работать, уже ни о чем не думая», — рассказал он.

В ноябре этого года Президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Экспериментальная система налогообложения для самозанятых граждан будет введена с начала 2019 года в четырех регионах страны.

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