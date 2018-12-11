С появлением «ватрушек» дети стали травмироваться в три раза чаще

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). С появлением «ватрушек» дети стали в три раза чаще получать травмы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Алексей Глушков.

«При появлении вот этого снаряда количество травм при катании с горок увеличилось в три раза. В день практически один-два амбулаторных обращения с травмами после катания на ватрушках бывает. Ватрушка так называемая – это неуправляемый снаряд, который летит куда угодно, раскручивается и летит. Страшная вещь», – отметил доктор.

По словам специалиста, часто катание на ватрушках приводит к тому, что ребенок врезается в деревья и фонарные столбы.

«Вот с этими, так называемыми, ватрушками достаточно часты компрессионные переломы позвоночника, которые выводят из строя ребенка практически на год», – добавил Алексей Глушков.

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