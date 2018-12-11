Печатники РТ примут участие в открытом региональном чемпионате по стандартам Worldskills в Башкирии

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Победитель регионального чемпионата Татарстана Worldskills по компетенции «Печатные технологии в прессе», студентка КНИТУ-КХТИ Элеонора Агеева представит Татарстан на региональном чемпионате Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Также в Башкортостан отправилась единственный в РТ сертифицированный эксперт движения Worldskills по компетенции «Печатные технологии в прессе», главный технолог флагмана полиграфии Татарстана «Идель-пресс» Светлана Кинтас.

«Здорово, что благодаря стремительному развитию движения Worldskills в РФ у молодых печатников появилась возможность выезжать на соревнования по профессиональному мастерству в соседние регионы. И теперь благодаря мощной поддержке руководства Татарстана и развитию движения Worldskills в стране уже как минимум второй год наши начинающие полиграфисты имеют возможность соревноваться как в рамках своего региона, так и с участниками из других регионов. В этом году, насколько я знаю, в региональном чемпионате в Башкирии вне зачета примут участие победители из Москвы и Татарстана», — поделилась Кинтас.

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдет в Башкортостане с 12 по 17 декабря. Чемпионат объединит победителей отборочных этапов из городов и районов республики по 50 компетенциям основной возрастной категории (16 — 22 лет) и 24 компетенциям категории Юниоры Ворлдскиллс (16 лет и моложе).

Основной площадкой чемпионата станет уфимский ВДНХ-Экспо, две площадки будут организованы в Стерлитамаке.

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