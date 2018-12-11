В Татарстане за 2018 год на 10% снизилась подростковая преступность

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году наблюдается снижение подростковой преступности на 10,7%, с 736 случаев до 657. В том числе снижение количества преступлений, совершенных подростками в ночное время на 12%, со 133 до 117. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

На протяжении восьми лет в республике действует закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ». Во исполнение этого закона сотрудниками органов внутренних дел проведены рейды по общественным местам, в которых нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено, отметила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова.

По ее словам, за 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции выявлен 3481 несовершеннолетний, нарушивший требования этого закона. Из них 3309 подростков задержаны в ночное время в общественных местах, 67 – в местах общего пользования жилых домов, 26 – в развлекательных и досуговых учреждениях.

«В отношении родителей, которые несут ответственность за нахождение детей в этих местах, а также должностных лиц сотрудниками полиции составлено 3595 административных протоколов. 347 таких протоколов составлено повторно. 1523 человека предупреждены и в отношении 1225 наложены штрафы», – констатировала докладчик.

Осипова подчеркнула, что в республике наблюдается снижение подростковой преступности, но остается ряд проблемных районов, в которых она растет, в том числе в ночное время. «На территории Приволжского района Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Азнакаевского, Елабужского, Нижнекамского, Нурлатского и Высокогорского районов на сегодня зарегистрирован рост, даже значительный, преступлений в ночное время. В основном в это время детьми совершается более 50% краж из автомашин, угон автотранспорта и грабежи в различных общественных местах», – заявила она.

При этом положительная тенденция к снижению подростковой преступности наметилась в Мамадышском, Спасском и Тетюшском районах, а также в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани, в Набережных Челнах.

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