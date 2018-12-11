(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольске осудили жителя Марий Эл, пытавшегося задушить сотрудника полиции, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что осенью в одном из кафе Зеленодольска пьяный 35-летний мужчина устроил дебош. Когда на место прибыли полицейские, нарушитель публично его оскорбил, а затем повалил на пол и применил удушающий прием.

По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» суд приговорил жителя Марий Эл к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.



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