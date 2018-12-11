В Татарстане откроется офис «Парламентской газеты»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на Днях РТ в Совете Федерации подписан меморандум о сотрудничестве между «Парламентской газетой» и газетой «Республика Татарстан». Татарстан стал 11-м регионом России, в котором появится региональный выпуск официального издания Федерального Собрания России, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Подписи под документом поставили председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации депутатской деятельности Андрей Кутепов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и главные редакторы газет Александр Коренников и Александр Латышев.

Согласно меморандуму в республике будет запущен новый проект. В частности, региональный выпуск официального издания Федерального Собрания РФ «Парламентская газета» – «Парламентская газета. Татарстан».

Газета начнет издаваться в Татарстане с января 2019 года, рассказал главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников. По его словам, читатели будут оперативно получать новости о деятельности парламента РТ, органов исполнительной власти и в целом о жизни республики.

«”Парламентская газета” теперь будет ближе к нам, и это большое событие. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество будет активным», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Партнером «Парламентской газеты» в Татарстане станет газета «Республика Татарстан», учредителем которой является Госсовет и Правительство республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.