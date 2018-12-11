В Черемшанском районе откроется универсальный спортивный зал за 109 млн рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). 12 декабря в Черемшанском районе состоится открытие универсального спортивного зала, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Площадь объекта составляет 1492,3 квадратных метра. Его строительство началось осенью 2017 года. Средства на строительство спортивного зала свыше 109 млн рублей были выделены из республиканского бюджета. В комплексе располагаются спортивный зал с зоной для тренажеров, две раздевалки на 12 занимающихся. Спортивный зал размерами 30 x 24 метра предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и общей физической подготовки.



Для проведения спортивных игр размечены площадки для баскетбола (26 x 14 м), волейбола (18 x 9) и мини-футбола (14 x 25), в наличии имеются оборудованные стойками с сеткой, баскетбольными щитами и воротами для мини-футбола. В универсальном спортивном зале будут заниматься более 800 человек.



Также этот спортивный зал ориентирован на занятия в современном тренажерном зале. Общее количество тренажеров составляет 12 штук. Планируется оборудовать второй этаж под боксерский зал. Спортивный зал будет принимать как районные, так и республиканские соревнования.



В республике уделяется большое внимание строительству спортивных объектов, как крупных, так и плоскостных (в основном это открытые универсальные спортивные площадки). В 2018 году количество объектов, планировавшихся к введению в эксплуатацию, увеличилось. В рамках этой программы в течение 2018 года были сданы и введены в эксплуатацию восемь крытых плавательных бассейнов и пять универсальных спортивных залов.



Численность населения Черемшанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 42,4% (7500 человек) при среднем показателе по Республике Татарстан 43,4% от общего числа населения. При имеющейся спортивной инфраструктуре в муниципальном образовании загруженность объектов составляет 97%. Общее количество спортивных залов в городах и муниципальных образованиях РТ составляет около 2000 объектов.

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