Депутат от Татарстана Борис Менделевич вошел в состав Комитета ГД по охране здоровья

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич вошел в состав Комитета по охране здоровья, об этом сообщили в приемной депутата.

Постановление было принято сегодня на пленарном заседании парламентариев. Менделевич рассказал, что ему интересны вопросы здравоохранения, поскольку сам является по специальности врачом.

«В медицине немало проблемных зон, требующих законодательного регулирования. Со многими коллегами, членами комитета, был знаком и ранее. В дальнейшем в рамках региональной недели на встречах, используя социальные сети, буду изучать мнение жителей, исходя из которого запланирую дальнейшие инициативы», — отметил депутат.

В ноябре 2018 года ЦИК РФ принял решение о передаче мандата депутата Государственной Думы РФ Александра Сидякина известному в Татарстане врачу и общественному деятелю Борису Менделевичу.

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