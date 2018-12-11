Благодаря акции «Мы сможем» в центре «Астра» Елабуги оборудовали новые классы

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Значительные перемены произошли в Елабужском реабилитационном центре «Астра» благодаря республиканской акции «Сможем вместе». Здесь приобрели дополнительные тренажеры, появилась гончарная мастерская. В рамках акции оказывается материальная помощь реабилитационным центрам Татарстана.

Сегодня реабилитацию в «Астре» проходят дети из разных городов и районов республики. Например, только в самой Елабуге сегодня проживают 360 детей с ограниченными возможностями. «Благодаря этой акции в центре закуплено и адаптировано ванное помещение, приобретены дополнительные тренажеры для реабилитации детей, появился класс для занятий гончарным делом», — отметила заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Для реализации акции «Сможем вместе» из бюджета РТ было выделено 3 млн рублей, дополнительно к этой сумме свыше 1,5 млн рублей перечислили спонсоры.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.