В Татарстане на 44% снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 11 месяцев 2018 года в отношении детей и подростков совершено 128 преступлений. Их число по сравнению с прошлым годом снизилось на 44%. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова.

«Отмечено значительное снижение преступлений в отношении детей по сравнению с прошлым годом, – рассказала докладчик. – Здесь различного рода преступления, включая насильственного и сексуального характера. В то же время корыстные преступления, в основном грабежи».

При этом она заметила, что наибольшее количество преступлений в отношении детей совершено в Казани, даже наблюдается рост с 28 до 42 случаев, а также в Набережных Челнах, где их число выросло с 11 до 18. В список районов, где зафиксировано большое количество таких преступлений, попали Нижнекамский, Агрызский и Высокогорский.

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