Татар-информ

11 декабря 2018, 16:34

Экономика и финансы

Для Заинской ГРЭС в Татарстане планируют построить самые мощные в РФ энергоустановки

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Экономика и финансы

Для Заинской ГРЭС в Татарстане планируют построить самые мощные в РФ энергоустановки

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане сформирован пул из 48 крупных инвестпроектов на общую сумму в 5 трлн рублей.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Проект модернизации Заинской ГРЭС предусматривает строительство двух самых крупных в России парогазовых установок, суммарной мощностью в 1,6 мегаватт. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

«В республике реализуется ряд крупных проектов в энергетике, вместе с тем Татарстан является энергодефицитным регионом. Еще 10 лет назад у нас был профицит, но с учетом того, что потребление электроэнергии увеличивается, а мощности уже не соответствуют оптовому рынку, нам необходимо провести модернизацию Заинской ГРЭС», – сказал Минниханов. «Проект предусматривает строительство двух блоков ПГУ, мощностью 1,6 тыс. МВт. Это уникальный проект, таких газовых машин еще в нашей стране не было», – подчеркнул Президент РТ.

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В своем выступлении перед сенаторами Минниханов отметил, что в Татарстане сформирован пул из 48 крупных инвестпроектов на общую сумму в 5 трлн рублей. Инвестпроекты реализуются в разных областях экономики, в том числе предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ.

Президент Татарстана сообщил, что в начале 2019 года в Татарстане планируется запуск установки ЭЛОУ-АВТ-6 на комплексе «ТАНЕКО», которая позволит дополнительно перерабатывать 6 млн тонн нефти в год.

«В целом это позволит нам перерабатывать в республике 22-23 млн тонн нефти в год. Кроме того, реализуется проект по строительству комплекса переработки тяжелых остатков на "ТАИФ-НК", что позволит довести глубину переработки нефти до 95%», ­– привел пример Минниханов. Он отметил, что на «Нижнекамскнефтехим» успешно завершаются работы по модернизации и наращиванию мощностей по выпуску изопренового каучука, а также ведется подготовка к строительству этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн.

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