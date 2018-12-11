В Набережных Челнах к Новому году будет возведен первый корпус китайского завода стиральных машин

(Набережные Челны, 11 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах к Новому году строители завершат возведение первого корпуса завода по производству стиральных машин. Об этом сообщил журналистам директор подразделения «Хайер Лаундри Машин Рус» Сунь Гуйвэй.

Сегодня журналистам впервые после закладки первого камня показали строящийся завод по производству стиральных машин «Хайер». Изменения разительные — на абсолютно пустой ранее площадке уже стали видны очертания будущих корпусов.

Как рассказал директор завода, благодаря поддержке руководства Татарстана и Набережных Челнов строительство предприятия по производству стиральных машин идет по утвержденному графику. По словам Сунь Гуйвэя, в 2018 году подрядчики полностью завершат первый корпус.

«Само строительство завода будет закончено уже в июне наступающего года, а в июле мы намерены запустить производство. И даже если нас будут атаковать морозы, мы не сбавим темпы работ. И вовремя придем к своей цели», — подчеркнул топ-менеджер.

Сунь Гуйвэй высоко оценил качество работы строительной компании «Евростиль», которая стала генеральным подрядчиком «Хайера» на данном объекте. «Перед тем, как заключить контракт, мы очень тщательно проанализировали местный рынок строительных услуг. И в итоге определились с партнером. О своем выборе абсолютно не жалеем. Более того — в ходе работы еще больше прониклись убеждением, что нашли для себя самый оптимальный вариант», — сказал директор будущего предприятия.

Кроме того, как выяснилось, 90 наименований строительных комплектующих для возведения завода стиральных машин поставляет местный поставщик — компания «ТЭМПО», которая также является резидентом ТОСЭР.

Сунь Гуйвэй сообщил, что параллельно со строительными работами идет подбор кадров для будущего предприятия.

«Сегодня мы проводим набор руководящего состава компании, а с февраля-марта начнем набирать рабочий персонал. Часть принятых на работу людей будет направлена на стажировку на заводы „Хайер“ в Китай», — сказал топ-менеджер.

Закладка первого камня в основание будущего предприятия состоялась в мае текущего года. Общая площадь застройки составляет 53 тыс. квадратных метров, в том числе 29 тыс. квадратных метров производственных площадей и порядка 3 тыс. квадратных метров — административный корпус. В проект инвестировано около 50 млн долларов. Завод рассчитан на выпуск 500 тысяч единиц техники в год. Ранее резидент челнинской ТОСЭР, компания «Хайер», запустила в Автограде завод по производству холодильников.

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