Боксер Денис Лебедев о встрече с Рустамом Миннихановым: «Мы оба любим пироги с яблоками»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым на финале чемпионата мира «Бои по правилам TNA». О чем шла беседа с Президентом Татарстана, Лебедев рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Рустам Нургалиевич — крутой, в хорошем смысле этого слова, руководитель. Но в то же время он простой человек в общении, с какой-то особенной, положительной аурой. При разговоре с ним я не чувствую дистанцию. Когда я узнал, что он будет присутствовать на финале, это послужило еще одним дополнительным стимулом к моему приезду в Казань», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что встреча с Президентом РТ прошла на территории комплекса «Татнефть Арена». «Мы вместе отведали яблочный пирог. Он сказал, что это его любимый. Я ответил, что мой тоже, мне его мама всегда делала. Оказалось, что у нас одинаковое любимое блюдо», — поделился впечатлениями боксер.

«С Рустамом Нургалиевичем я мог бы разговаривать о чем угодно, но мы говорили в основном о спорте. Он спрашивал о моих делах и планах на будущее», — добавил он.

По словам чемпиона мира, турнир «Бои по правилам TNA» пользуется большой популярностью у казанской публики. Его посещает и Президент РТ Рустам Минниханов. «Я помню, и мне дорог личный интерес Минниханова к моему поединку, который проходил в 2015-м в Казани. И у нас, как оказалось, взаимная симпатия друг к другу», — отметил Лебедев.

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