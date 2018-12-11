Татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь 12 декабря

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 12 декабря, татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба ТРО ООО «Ассоциация юристов России».

Мероприятие, приуроченное к 25-летию Конституции РФ, будет проводиться в районах и городах Татарстана с 8.00 и до 15.30 (в Казани — с 9.00 по 16.30).

Граждане могут обратиться за консультацией в центры бесплатной юридической помощи населению регионального отделения Ассоциации юристов России, региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россиия» и общественные приемные районных отделений партии.

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