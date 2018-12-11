УФАС по РТ оштрафовало авиакомпанию «ЮТэйр» на полмиллиона рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). УФАС по РТ оштрафовало авиакомпанию «ЮТэйр» на 500 тысяч рублей за предоставление неполных сведений по датам продаж билетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авиакомпания объяснила неполноту сведений отсутствием производственной необходимости в своде данных по датам продаж билетов на рейсы «ЮТэйр», отмечает пресс-служба управления.

«При этом из предоставленных перевозчиком данных следует, что билеты одного и того же экономического класса на один и тот же рейс отпускались по разным ценам. Учитывая, что компания заявляет о том, что не фиксирует даты продажи каждого отдельного билета, установление дифференцируемых отпускных цен на авиабилеты одного и того же класса обслуживания выглядит необоснованным», — говорится в сообщении.

Если бы перевозчик не обладал сведениями о дате заключения каждого договора, он не смог бы вести документооборот, связанный с осуществлением деятельности по воздушным пассажироперевозкам, заметили в УФАС по РТ.

Вместе с тем представитель авиакомпании подтвердила наличие сведений о датах продаж билетов в ходе заседания Комиссии УФАС по РТ по делу, возбужденному в отношении ряда авиаперевозчиков.

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