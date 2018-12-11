В Татарстане открыли первую в этом году ледовую переправу через Волгу

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Татарстане открылась первая в этом сезоне ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.

Техническое освидетельствование провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно с руководством ледовой переправы. Чтобы оценить состояние льда, специалисты использовали специальный прибор и проделывали лунки через каждые семь метров.

«Сегодня, согласно плану, мы проводим техническое освидетельствование ледовой переправы. Мы проводим целый комплекс мероприятий – это проверка проектирования, документации, наличие согласования с министерствами и ведомствами. Проверяем и само оборудование переправы», – рассказал главный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

По итогам обследования ледового пути не было обнаружено трещин и промоин, лед уже достаточно крепкий – толщиной 20-25 сантиметров.

«Ледовая переправа оборудована светоотражающими элементами и дорожными знаками. Для пешеходов создана отдельная дорожка», – уточнил Венедиктов.

Движение по ледовой переправе разрешено транспорту весом не более трех с половиной тонн и со скоростью не выше 20 километров в час. Также водителям рекомендуется соблюдать расстояние между своими авто – 30 метров, добавил начальник переправы Ильдар Насыров.

«Ледовая переправа обслуживается специальными тракторами, которые весят до 3,5 тонн. Также сотрудники следят за толщиной люда и все замеры заносят в специальный журнал», – рассказал Насыров.

Добраться из Зеленодольска до Нижних Вязовых теперь можно в несколько раз быстрее. Наземный путь составляет 70 километров, а по замерзшей реке всего полтора километра.

На обоих берегах есть пункты обогрева, сделано освещение. На протяжении всей работы переправы сотрудники ГИМС будут проводить замеры льда и контролировать его состояние.

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