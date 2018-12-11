(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Нурлате задержан парень, укравший с прилавка алкомаркета элитное спиртное, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники ОВО выяснили, что в магазине на улице Карла Маркса парень схватил несколько бутылок алкоголя и направился к выходу. Охранник не смог его задержать.

Благодаря камерам росгвардейцы узнали приметы злоумышленника, вскоре им удалось обнаружить самого парня.

29-летнего задержанного передали полицейским. У него изъяли товар на 3200 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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