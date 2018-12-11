Количество травм с наступлением зимы в Татарстане увеличилось в 2-3 раза

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). С наступлением зимы травматизм в Татарстане вырастает в 2-3 раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий приемным отделением № 2 Травматологического центра Республиканской клинической больницы Саяр Сиразитдинов.

«С наступлением зимы уличный травматизм вырастает в два-три раза. Согласно статистике, зимний травматизм дает до 15 процентов заболеваемости с временной утратой трудоспособности и до 20 процентов инвалидности. Основные причины уличного зимнего травматизма – это падение из-за неудовлетворительного состояния тротуаров и дорог из-за неубранного снега, гололедицы, ям», – отметил спикер.

Специалисты предупреждают, что зимой дети получают специфичные травмы, и призывают родителей быть более бдительными.

«Я хочу обратиться к родителям. За детьми нужен усиленный контроль. В три раза возрастает количество травм в зимний период, особенно у детей. Что является причинами травм – катание на лыжах, санках, ватрушках. Увеличивается количество обморожений, количество попаданий детей в водоемы. На коньках ведь дети катаются не всегда там, где положено. Например, на водоемах, которые еще не полностью замерзли. Увеличивается количество травм лицевой части в результате игры в снежки. И еще так называемые травмы-прилипания – это когда дети начинают соревноваться в облизывании металлических поверхностей в мороз. Смех смехом, но травмы достаточно серьезные. Челюстно-лицевые хирурги занимаются этими травмами вплотную», – добавил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Алексей Глушков.

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