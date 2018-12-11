В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 20 декабря по 9 января 2019 года на территории Татарстана устанавливается особый противопожарный режим. В связи с этим в Елабуге будет организована работа патрульных групп по выявлению случаев применения пиротехнических изделий вне установленных площадок. Об этом сообщил сегодня начальник отдела надзорной деятельности по Елабужскому району Александр Ябуров.

Пока площадки для запуска пиротехнических изделий для горожан не определены. В прежние годы такими местами были Шишкинские пруды и северная окраина четвертого микрорайона. «За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей», – отметил Александр Ябуров.

Отметим, что применение пиротехнических изделий запрещается на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, на крышах, балконах и выступающих частях фасадов зданий, на сценических площадках, во время проведения митингов, на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов, национальных парков и др. местах.



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