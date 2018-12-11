Татар-информ

11 декабря 2018, 21:52

Общество

В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

Рекомендуем

Общество

В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

С 20 декабря на территории Татарстана вводится противопожарный режим.

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 20 декабря по 9 января 2019 года на территории Татарстана устанавливается особый противопожарный режим. В связи с этим в Елабуге будет организована работа патрульных групп по выявлению случаев применения пиротехнических изделий вне установленных площадок. Об этом сообщил сегодня начальник отдела надзорной деятельности по Елабужскому району Александр Ябуров.

Пока площадки для запуска пиротехнических изделий для горожан не определены. В прежние годы такими местами были Шишкинские пруды и северная окраина четвертого микрорайона. «За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей», – отметил Александр Ябуров.

Отметим, что применение пиротехнических изделий запрещается на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, на крышах, балконах и выступающих частях фасадов зданий, на сценических площадках, во время проведения митингов, на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов, национальных парков и др. местах.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек
Новости дня
23:12
Лаишевцам в день открытия нового кинозала показали «Фантастических тварей» в 3D

Новый кинозал открыт в Лаишеве на средства федерального гранта.

23:10
Защитник УНИКСа об игре с испанцами: «Нам нужно весь матч быть предельно сконцентрированными»

Трентон Локетт обратил внимание на силу нападения «Уникахи», одной из самых забивающих команд Кубка Европы.

22:58
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей
22:46
Три района Казани частично останутся без электричества

Одной из причин отключения света станет ремонт ЛЭП.

22:30
В Елабуге проложат дополнительные ветки водовода

На дополнительные ветки водоводов планируется потратить свыше 10 млн рублей.

22:24
Госдума подняла МРОТ до прожиточного минимума
22:10
В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

В Елабужском институте КФУ прошел Форум учителей технологии РТ.

21:58
Алина Загитова возглавила рейтинг ISU среди девушек

Лидерами среди спортивных пар стали татарстанка Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

21:52
В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

С 20 декабря на территории Татарстана вводится противопожарный режим.

21:44
В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек

Композиция включает изображение хлебных колосьев, для изготовления которых было использовано более 3 тыс. столовых ложек.

21:32
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года
21:30
В Татарстане откроется офис «Парламентской газеты»

С января следующего года в республике будет выпускаться «Парламентская газета. Татарстан».

21:20
В Татарстане рентабельность производства продукции растениеводства ожидается на уровне 14,4%

Лидером по урожайности в пересчете на условные зерноединицы стал Заинский район.

21:12
В Нижнекамске триумфально завершился республиканский тур Академии Спивакова

Финальный концерт Академии Спивакова открыл камерный оркестр из Нижнекамска.

20:58
В Верхнеуслонском районе РТ отремонтировано 8 км трассы Казань – Буинск – Ульяновск

Дорожники использовали новые технологии во время ремонта проезжей части.

20:51
Татарстанцы завоевали свыше 30 медалей на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

В турнире приняли участие более 130 участников из Нижнего Новгорода, Архангельска, ЯНАО, Ульяновска, Пензы, Республики Коми и Республики Татарстан.

20:37
Замглавы Кукморского района РТ пожаловалась в Госсовете на нехватку клинических психологов в школах

Проблему нужно решить на республиканском уровне, считает Равия Каримуллина.

20:36
Более 14 тысяч школьников из РТ хотят создать свой бизнес от АНО «Россия страна возможностей»

Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря.

20:25
В 19 школ Мордовии поступили новые учебники по татарскому языку и литературе

Учебники Министерству образования Республики Мордовия передал председатель республиканской национально-культурной автономии татар Рафиль Аширов.

20:08
Сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги проведут звездную встречу в Нижнекамске

Болельщики гадают, в чью пользу на этот раз изменится счет в звездном противостоянии.

20:01
Жителей Елабуги больше не будет беспокоить шум от работы теплоэлектростанции

На предприятии завершились работы по установке и испытаниям шумовых фильтров.

19:50
Госкомитет РТ по туризму о туроператоре «Жемчужная река»: Надеемся, дело не дойдет до суда

Туристы, которые потерпели убытки из-за задолжавшего туроператора, могут обратиться в туристические компании за компенсацией.

19:44
Матвиенко: Успех Татарстана – в созидательном труде жителей и эффективном государственном управлении

Основу эффективного государственного управления заложил первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, отметила Председатель Совета Федерации.

19:40
Челнинская ТОСЭР в ближайшие два месяца пополнится 13 новыми резидентами

Бизнес-планы всех претендентов на место в челнинской ТОСЭР уже получили экспертную оценку на местном уровне.

19:28
Нижнекамскую библиотеку для слепых признали лучшей в Татарстане

Пункт выдачи литературы оборудован тифлокомпьютером, приобретенным в 2009 году на средства, выделенные градообразующими предприятиями.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×