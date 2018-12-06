Выручка резидентов «Алабуги» по итогам 2018 года вырастет до 80 млрд рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Выручка крупнейшей в РФ особой экономической зоны «Алабуга» по итогам 2018 года вырастет до 80 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в Совете Федерации РФ.

Выступая перед сенаторами, Президент республики отметил, что в Татарстане активно развивается инфраструктура для бизнеса, действуют две ОЭЗ. «На территории особой зоны "Алабуга" работают 30 предприятий, всего зарегистрировано 57 резидентов, создано 6,7 тыс. рабочих мест, выручка по этому году составит порядка 80 млрд рублей», – сказал Минниханов. По итогам 2017 года на территории ОЭЗ было 23 действующих производства, выручка компаний-резидентов составляла 76 млрд рублей.

В ходе выступления в Совете Федерации Рустам Минниханов отметил, что на территории ОЭЗ «Иннополис» зарегистрировано 77 резидентов и 9 компаний-партнеров. «Мы неоднократно обращались, что для ИТ-отрасли и таких площадок необходимо, чтобы ставка по страховым взносам была 7,6% хотя бы на ближайшие 10 лет», – озвучил мнение Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также рассказал сенаторам о развитии других инвестиционных площадок Татарстана. «В республике развивается проект «Химград», здесь работают 292 резидента, создано 8,4 тыс. рабочих мест, выручка по итогам года составит 33 млрд рублей. На территории самого крупного в Европе индустриального парка КИП "Мастер" действуют 280 резидентов, их выручка составит порядка 70 млрд рублей», – привел статистику Президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил, что в Татарстане создано 4 территории опережающего социально-экономического развития и 70 муниципальных площадок для развития бизнеса, где уже работают 418 резидентов, создано около 8 тыс. рабочих мест.

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