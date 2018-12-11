Нижнекамскую библиотеку для слепых признали лучшей в Татарстане

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Библиотека для слепых в Нижнекамске одержала победу в республиканском конкурсе, в котором приняли участие семь районов Татарстана. Жюри оценивало качество работы по продвижению книг среди незрячих, созданию доступной информационно-культурной среды, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В этом году библиотека для слепых отметила десятилетний юбилей. Учреждение находится в здании Общества инвалидов, количество читателей составляет около двухсот человек.



В состав фонда входят почти 1 тысяча «говорящих книг», более 700 изданий по Брайлю, около 1,5 тыс. аудиокниг, имеются в наличии и «говорящие журналы»: «Хочу все знать!», «Казан утлары», «Идел» и другие.



Библиотеку посещают и слабовидящие дети. Среди них большой популярностью пользуются книги для маленьких с объемным тиснением, с тактильными вставками и многоуровневой аппликацией.



Пункт выдачи литературы оборудован тифлокомпьютером, приобретенным в 2009 году на средства, выделенные градообразующими предприятиями. На нем установлена база из 678 электронных книг на русском языке, 124 – на татарском.



Кроме того, в библиотеке постоянно проходят вечера, конкурсы, круглые столы, также работает клуб.

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