(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Пенсионерка из Татарстана лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через Интернет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«10 декабря в полицию обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража. 9 декабря ей позвонил покупатель, с которым она договорилась о сделке», – рассказали в пресс-службе ведомства.



Покупатель попросил женщину для перевода задатка продиктовать ему реквизиты банковской карты. Пенсионерка без колебаний назвала все необходимые данные, и через некоторое время с ее счета сняли 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Башкирии.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.