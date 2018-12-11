Татар-информ

11 декабря 2018, 14:19

Происшествия

Пенсионерка из Татарстана лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через Интернет

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Происшествия

Пенсионерка из Татарстана лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через Интернет

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Пенсионерка из Татарстана лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через Интернет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«10 декабря в полицию обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража. 9 декабря ей позвонил покупатель, с которым она договорилась о сделке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Покупатель попросил женщину для перевода задатка продиктовать ему реквизиты банковской карты. Пенсионерка без колебаний назвала все необходимые данные, и через некоторое время с ее счета сняли 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Башкирии.
 

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