Спортивный турнир среди дворовых команд «Первый лед» впервые пройдет в Казани

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Казани впервые пройдет спортивный турнир среди дворовых команд «Первый лед», посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, хоккеиста, футболиста и тренера Анатолия Тарасова. Об этом сообщается на портале мэрии.

Игры, организованные МБУ «Подросток», пройдут на трех открытых хоккейных площадках Казани, на базе школ №№ 70, 150 и 170.

К участию приглашаются команды юношей и девушек в возрасте 12-13 лет, составом не менее 6 и не более 15 человек в каждой.

16 декабря в 10 утра на всех трех площадках начнутся матчи группового этапа, затем — четвертьфинал.

23 декабря соревнования завершат полуфинальные игры, матч за третье место, финал и церемония награждения на площадке школы № 150.

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