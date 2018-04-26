Казанский метрополитен полностью перешел на безналичную оплату проезда

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский метрополитен завершил переход на безналичную форму оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Об этом сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров на презентации проекта, которая состоялась на станции казанского метро «Дубравная».

«11-я станция метро и 100-процентный охват всех станций метрополитена города Казань возможностью безналичной оплаты проезда», — заявил Егоров.

Он отметил, что пассажиры с каждым годом становятся требовательнее. Цифры показывают, что они уже оценили обновление казанского метро — в сентябре этого года с помощью банковских карт было оплачено более 15% всех поездок в метро Казани.

«Конечно, это современно, удобно и это дешево. Следует отметить, что проезд по „безналу“ у нас дешевле на два рубля», — сказал Егоров.

Он отметил, что оплатить проезд бесконтактными банковскими картами можно и на других видах общественного транспорта, оснащенных терминалами POS нового поколения. Такая возможность есть у жителей Зеленодольска, Альметьевска и Нижнекамска, сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Пилот уже был обкатан на „Карте жителя“ в городе Зеленодольск. На сегодняшний день есть такая возможность в Альметьевске, Нижнекамском муниципальном районе. Система идет, мы не стоим на месте, за этим будущее», — сказал Егоров.

Переход на безналичный способ оплаты в казанском метрополитене — часть проекта «Безналичный Татарстан». Соглашение о его реализации подписали еще в 2015 году, а в 2016 были выпущены первые «Карты жителя РТ», которыми можно оплачивать поезд в общественном транспорте.

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