Татар-информ

11 декабря 2018, 20:01

Общество

Жителей Елабуги больше не будет беспокоить шум от работы теплоэлектростанции

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Общество

Жителей Елабуги больше не будет беспокоить шум от работы теплоэлектростанции

На предприятии завершились работы по установке и испытаниям шумовых фильтров.

(Елабуга, 11 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На энергоблоках новой теплоэлектростанции Елабуги установили шумовые фильтры, поэтому теперь рядом проживающим горожанам не будет мешать гул, который не давал заснуть ночью.

«Шумовые фильтры установили на всех четырех энергоблоках теплоэлектростанции. Теперь нет этого звука, наши работники, которые также живут недалеко от ПТС, сами удивились, что шум исчез, даже спрашивали, теплоэлектростанцию отключили что ли?» – сообщил сегодня на деловом вторнике директор Елабужского предприятия тепловых сетей Андрей Дементьев.

Слова директора подтвердили и сами жители. «Еще два дня тому назад здесь стоял такой гул, а теперь его совсем не слышно, тихо стало», – делится елабужанка Раиля Фазылова.

Сегодня глава района Геннадий Емельянов выступил с предложением спрятать надземные трубы теплосетей. «Эти трубы когда-то были построены как временные, хорошо было бы их спрятать», – подметил он.

Например, такие надземные трубы сегодня пролегают через 4-й микрорайон, что создает некоторые неудобства пешеходам, так как трубы пролегают возле тротуаров. Всего протяженность таких сетей составляет 9,7 км.

 

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