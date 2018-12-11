Новая номинация «Халяль» конкурса «Золотая сотня» собрала около 30 заявок

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В новой номинации «Халяль» республиканского конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня» подано около 30 заявок. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила руководитель МФЦ для бизнеса в РТ Линара Бурханова.

«На сегодняшний день в номинации „Халяль“ подано около 30 заявок. В этой сфере очень широкий разброс. Это различные проекты от предприятий по производству колбасы „Казылык“ до парикмахерских услуг», — поделилась информацией Бурханова.

Спикер также отметила, что до окончания приема заявок осталось 3 дня.

Второй этап пройдет с 14 по 19 декабря, по итогам которого комиссия отберет 100 лучших участников. Конкурс проводится с 2013 года Министерством экономики Республики Татарстан. Организатором конкурса является Фонд поддержки предпринимательства РТ.

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