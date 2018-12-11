(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Спасском районе РТ спасли шестерых рыбаков, снегоход которых провалился под лед. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



«Сегодня в Спасском районе республики произошел провал снегохода под лед. На нем было шестеро рыбаков – для них угрозы не было, они самостоятельно вышли на лед», – сообщил агентству главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

На место прибыли сотрудники оперативной группы Спасского ПСГ, которые обнаружили, что снегоход с санями провалился под лед. Шестерых рыбаков доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Стоит отметить, что с 10 декабря сотрудники Управления Гостехнадзора РТ совместно с инспекторами ГИБДД, представителями МЧС и охотоведческих служб проводят на территории республики профилактическую операцию «Снегоход-2018». «Мы будем проверять наличие водительских прав, техосмотра, номерных знаков и соответствие транспорта регистрационным данным. Нарушители будут оштрафованы, а снегоходы отправлены на штрафстоянку», – рассказал Юрий Венедиктов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром шестеро рыбаков отправились на рыбалку на Волгу вблизи села Балымеры, но их снегоход утонул, и мужчины остались на льду.



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