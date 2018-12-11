Технический университет в Набережных Челнах планируют открыть в честь 50-летия «КАМАЗА»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Крупнейший в Поволжье технический университет по подготовке кадров для сферы машиностроения планируется открыть в Набережных Челнах в 2019 году в рамках празднования 50-летия ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

«В будущем году „КАМАЗ“ отмечает свое 50-летие, принят план по подготовке этой юбилейной даты. Центральное мероприятие плана — создание в городе Набережные Челны технического университета в области машиностроения и робототехники. Это позволит решить проблему нехватки тех специалистов, которые сегодня очень нужны для сферы машиностроения», — сказал Минниханов. Он попросил сенаторов поддержать Татарстан в этом начинании.

В ходе совещания с Полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в ноябре этого года Рустам Минниханов отмечал, что технический вуз необходим Набережным Челнам для удержания в городе талантливой молодежи. Сейчас наиболее одаренные школьники поступают в вузы Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, после чего уже не стремятся возращаться в Набережные Челны.

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