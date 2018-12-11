Валентина Матвиенко: Лучшие практики Татарстана будут интересны другим субъектам РФ

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным. Мероприятие состоялось в рамках Дней Республики Татарстан в Совете Федерации, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

В ходе беседы Валентина Матвиенко отметила, что презентация субъекта Федерации в СФ — хорошая возможность продемонстрировать на федеральном уровне достижения региона, рассказать о проблемных вопросах. «Татарстан — один из лидеров, регион-образец. Лучшие практики республики будут интересны другим субъектам федерации», — сказала Матвиенко.

Рустам Минниханов также назвал полезной практику, когда регион представляет себя в Совете Федерации. «У любого региона есть опыт, который может быть полезен для других субъектов РФ». Президент Татарстана подчеркнул, что регион всегда чувствует принципиальную позицию сенаторов по поддержке субъектов федерации.

Валентина Матвиенко совместно с руководством Республики Татарстан также открыла выставку региона в СФ, приуроченную к Дням субъекта в верхней палате парламента.

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