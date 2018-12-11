УФНС по РТ вернуло в конкурсную массу «Татфондбанка» 55 млн рублей налоговых выплат

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан вернуло в конкурсную массу обанкротившегося «Татфондбанка» 55 млн рублей излишне уплаченного налога на прибыль. Слушание по делу проходит в Арбитражном суде Татарстана.

«Мы полагаем, что данные решения (отказ УФНС по РТ вернуть налог — прим. Т-и) нарушают права заявителя, действующего как конкурсный управляющий „Татфондбанка“, в виду того, что в результате конкурсная масса ТФБ не получила в установленный срок те суммы налога, которые должны были быть возвращены», — заявила на заседании представитель Агентства по страхованию вкладов.

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд еще в августе. В ходе процесса выяснилось, что управление уже перечислило заявленную сумму требований. Это вызвало недоумение судьи — чего тогда требует истец?

На это представитель АСВ заявила, что у юристов агентства нет полномочий уменьшать или отказываться от требований, а ответственное лицо в Москве не дало ответ на запрос.

«У нас есть сроки рассмотрения дела, вы не хотите это разъяснить своему руководству? Либо руководство пусть приходит и поясняет в суде свою правовую позицию. Ваши внутренние процедуры не должны влиять на ход процесса», — возмутилась судья.

В ходе слушания подробности, откуда взялся излишне уплаченный налог, не были озвучены. Участники дела отказались от комментариев.

Спорным моментом остаются проценты с излишне уплаченного налога — налоговики, уверенные, что дело удастся завершить мирным путем, не подготовили расчет процентов.

В итоге суд принял решение отложить дело до середины декабря.

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