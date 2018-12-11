Эксперт: В Татарстане цены на АЗС крупных компаний не менялись с весны

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане цены на АЗС вертикально интегрированных компаний остаются стабильными с мая и вряд ли изменятся до конца года. Такое мнение журналистам озвучил начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ» Роберт Гилязиев на брифинге по итогам месячника качества и цен топлива в республике.

Он отметил, что его ведомство проводит еженедельный мониторинг розничных цен на АЗС Татарстана, а также ежемесячно отслеживает оптовые расценки.

«На татарстанских АЗС повышения цен в этом году происходили трижды. Впервые это произошло в апреле, во второй и третий разы — в середине и конце мая. С 25 мая по настоящее время на большинстве АЗС нашей республики цены остаются неизменными и стабильными», — сообщил Гилязиев.

При этом он отметил, что речь идет о заправочных станциях крупных участников рынка. Совсем другие данные по ценам показала проверка небольших частных АЗС. По словам эксперта, у ряда независимых автозаправок розничные цены оказались на 1-1,5 рубля выше, чем у вертикально интегрированных компаний.

«Полагаю, что до конца года ценовых изменений на АЗС крупных участников рынка не будет», — заключил спикер.

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