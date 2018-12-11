Сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги проведут звездную встречу в Нижнекамске

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги в третий раз проведут звездную встречу в рамках Недели звезд хоккея КХЛ – она состоится в Нижнекамске 13 января, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



14 хоккеисток могут похвастаться участием во всех Матчах Звезд ЖХЛ: год назад они приезжали в Астану, а до этого были приглашены на первое в истории звездное шоу в Уфе. Десять игроков примерят форму Матча Звезд во второй раз, а для еще десяти матч в Нижнекамске станет дебютным. По итогам двух игр у команд ничья: сначала гости – сборная Запада – выиграла матч в Уфе, а год спустя сборная Востока взяла реванш. Болельщики гадают, в чью пользу на этот раз изменится счет в звездном противостоянии.



В составе вратарей сборной Востока без изменений: вести Восток к очередной победе будут форварды Полина Болгарева, Виктория Кулишова, Ландыш Фаляхова, Оксана Братищева (СКИФ), Ольга Сосина, Николь Чупкова («Агидель»), Анна Тимофеева, Валерия Павлова («Бирюса») и Екатерина Анисимова (СКСО).



Атакующую мощь Запада покажут Уильямс Хейли, Фануза Кадирова, Татиана Рафтер («СК Горный»), Евгения Дюпина, Диана Канаева, Екатерина Смолина («Динамо СПб»), Елена Дергачева, Алевтина Штарева и Анна Шохина («Торнадо»).



Матч Звезд ЖХЛ начнется 13 января в 14:00 по московскому времени. До зрелищного турнира на «Нефтехим Арене» зрители насладятся красочным предматчевым шоу, а в перерывах между периодами пройдет мастер-шоу.

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